Aramco nuovo title-sponsor della scuderia F1 Aston Martin per i prossimi 5 anni

Aramco, colosso petrolifero saudita, ha annunciato, nei giorni scorsi, di essere il nuovo title- sponsor della scuderia Aston Martin Formula One (F1) per i prossimi 5 anni.

La firma della nuova partnership è avvenuta lo scorso 15 dicembre. Precedentemente Aramco (tra le più grandi compagnie petrolifere al mondo e il più importante finanziatore del governo saudita, essendo posseduta quasi al 100% da quest’ultimo) e la compagnia di data technology Cognizant avevano condiviso la sponsorizzazione della scuderia britannica.

Dal 1° gennaio 2024, invece, è il colosso saudita (con quartier generale a Dhahran) il nuovo partner principale del team F.1 (denominato “Aston Martin Aramco”), che ha chiuso la precedente stagione al 5° della classifica finale costruttori (Cognizant resterà, invece, come partner tecnologico). La società multinazionale statunitense, specializzata in servizi digitali, tecnologici, consulenza e gestione (con sede centrale a Teaneck, New Jersey, negli Stati Uniti) aveva rinnovato l’accordo commerciale nel gennaio 2021.