La Sauber si affida per 2 stagioni al colosso del betting Stake.com

(di Marcel Andrè Vulpis) – La scuderia Sauber (dopo il ritiro di Alfa Romeo – nella foto in primo piano una immagine di archivio) ha annunciato che fino al 2025 (per un totale di 2 stagioni sportive) chiamerà “Stake F1 Team” (nel 2026 inoltre è previsto l’ingresso del brand Audi).

Stake, una società di scommesse e intrattenimento, si è unita alla squadra nel ruolo di sponsor per la stagione 2023. Adesso però ne diventa il title-partner ufficiale avendo acquisito i diritti esclusivi di denominazione.

L’azienda australiana (con licenza e base a Curaçao, isola caraibica olandese), fondata dal Ceo Mladen Vučković , ha anche legami con il rapper canadese Aubrey “Drake” Graham ed è sponsor di maglia dell’Everton FC nella Premier League inglese (EPL). Un accordo pluriennale con la piattaforma di casinò e scommesse sportive iniziato nel luglio 2022 ed è l’affare, come spiegato dalla stessa società britannica l’Everton, con il valore più alto nei 144 anni di storia del club

Sarà interessante monitorare la presenza del marchio Stake.com soprattutto in occasione del GP d’Italia a Monza, in considerazione del fatto che la realtà di betting è totalmente “oscurata” nel nostro Paese (si presenta infatti come una dotcom). A prescindere infatti dal “Decreto Dignità” (entrato in vigore nel 2019) non può operare all’interno del nostro territorio.

La prima occasione è il Gp dell’Emilia-Romagna (ad Imola) del prossimo 17-19 maggio, poi il Circus della F.1 si sposterà a Monza il 1° settembre 2024. In entrambi i casi lo chassis delle Sauber dovranno essere senza loghi e marchi commerciali riferiti direttamente o indirettamente al brand Stake.com, pena multe o altre azioni di contrasto da parte delle autorità italiane competenti.

Una problematica quest’ultima che potrebbe creare non pochi problemi a Liberty Media, società statunitense che, da diversi anni, gestisce il business della Formula Uno (un calendario di 24 gare in giro per il mondo, di cui 6 con la nuova formula “Sprint”). Si inizia il prossimo 2 marzo nel Bahrain, si chiude ad Abu Dhabi (EAU) l’8 dicembre 2024.