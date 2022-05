Calcio: i “Leoni d’Inghilterra” si affidano a Canale 4

(di Nicola Mandaglio) – Le partite di calcio della nazionale maschile dell’Inghilterra della UEFA Nations League, le qualificazioni europee a UEFA EURO 2024 e le amichevoli internazionali saranno trasmesse in diretta su Canale 4.

In base a un nuovo accordo, l’emittente in chiaro trasmetterà 20 partite in diretta dell’Inghilterra in totale tra il 2022 e il 2024. Subentra come partner di trasmissione della squadra nazionale da ITV e Sky.

L’accordo prenderà il via a giugno con le partite estive della Nations League, con le sfide casalinghe e fuori casa contro l’Ungheria e quelle contro Italia e Germania. Le qualificazioni europee inizieranno la prossima primavera, con il sorteggio dei gironi di qualificazione in programma ad ottobre. L’accordo non include le partite dell’Inghilterra ai prossimi Mondiali del 2022, che saranno trasmesse dalla BBC e da ITV.

La UEFA inoltre ha condotto un’asta centrale dei diritti per il nuovo ciclo biennale, aumentando le speranze di Channel 4 di assicurarsi tutte le partite.

Segue un anno sportivo di successo per Channel 4, che ha acquisito i diritti una tantum per mostrare il trionfo della finale degli US Open di Emma Raducanu e il culmine della stagione di Formula 1 ad Abu Dhabi e ha attirato 20 milioni di telespettatori sulla sua copertura dei Giochi Paralimpici di Tokyo. La notizia arriva dopo che il governo ha confermato l’intenzione di privatizzare l’emittente di servizio pubblico.

Con i Mondiali in diretta su BBC e ITV a novembre e dicembre, l’accordo di Channel 4 significa che tutte le partite della nazionale maschile saranno trasmesse in diretta TV in chiaro fino al 2024.