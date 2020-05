Calcio: la Premier League riparte il 17 giugno

La English Premier League tornerà in campo il prossimo 17 giugno. La Lega inglese ha ufficializzato le date per la ripresa del campionato, dopo la sospensione per l’emergenza sanitaria. A dare il via, riferisce Agipronews, saranno due recuperi della 28esima giornata, Aston Villa-Sheffield United e Manchester City-Arsenal che erano state rinviate per la finale della Coppa di Lega. Il 19 giugno, invece, si disputerà il primo turno integrale, a porte chiuse e in diretta tv, come tutte le altre gare fino a fine stagione stagione, fra Sky Sports, BT Sport, BBC Sport e Amazon Prime. «E’ importante garantire a quante più persone possibili di poter vedere le partite da casa», ha spiegato l’AD della Lega inglese, Richard Masters.