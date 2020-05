Calcio: la Serie A riparte il prossimo 20 giugno

La stagione della Serie A, interrotta per l’emergenza sanitaria da Covid-19, riprenderà il 20 giugno. La Coppa Italia, invece, è in programma il 13 giugno. Le date sono scaturite dall’incontro di questa sera tra il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora e i vertici di Figc e Lega calcio serie A.

Una notizia importante alla luce anche delle ultime dichiarazioni del n.1 della FIGC. Gabriele Gravina (nella foto sopra), attraverso un intervento, pubblicato sul magazine “Riparte l’Italia”, ha spiegato, l’importanza che presenterebbe, l’immediata ripartenza dei campionati professionistici italiani(Serie A,B,C). Questo si legge, nella dichiarazione:”La FIGC è scesa in campo con determinazione, affinché l’Italia riparta insieme al calcio, un settore occupazionale importante (sono stimati in circa 100mila i lavoratori diretti e nell’indotto) che genera introiti ingenti per lo Stato”. Inoltre, sempre secondo il N.1 della federazione, il calcio italiano ha gia perso, 500 milioni di euro, che potrebbero aumentare in caso di stop definitivo delle competizioni. Così ha proseguito Gravina:”Abbiamo lavorato incessantemente, per creare le condizioni di sicurezza per la ripresa dei campionati, perché solo il ritorno in campo consente di attutire il crollo dei ricavi sul breve periodo, stimabili altrimenti in oltre 700 milioni”. Sempre Gravina, Ha poi terminato, descrivendo il fatturato prodotto dal settore calcistico:” il fatturato diretto generato dal calcio è stimabile in 4,7 miliardi di euro. Di questa cifra, il 77% (3,6 miliardi) dal settore professionistico…”. (ha collaborato Thomas Gaddo)