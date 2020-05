USA: i tifosi hanno scelto il design interno del futuro stadio dell’FC Cincinnati 

(di Linda Zanoni) – Qualche settimana fa il club aveva proposto un sondaggio su Internet in cui i tifosi avrebbero dovuto scegliere tra 4 diverse rappresentazioni interne di quello che sarà il loro futuro stadio. Il termine è scaduto ieri e i fan hanno deciso come si presenterà il West End Stadium.

Come anticipato dal portale specializzato The Stadium Business, il design che è stato votato dal maggior numero di persone è quello che si presenta in foto: ci sarà “Gary”, il logo ufficiale del club della MLS, ovvero un leone arancione, che copre una delle due tribune e la scritta “FCC” (sempre in arancio) presente nella curva sud. Il resto dello stadio sarà interamente blu, con appunto i due elementi “orange” che spiccheranno.

Le due rappresentazioni in cui era presente “Gary” hanno ottenuto il 95% dei voti totali. Il vincitore è riuscito a staccare gli altri con un 55%. “Quando il West End Stadium aprirà la prossima primavera, Gary diventerà un simbolo iconico mondiale per il nostro club e per lo stadio e la cosa principale è che i nostri tifosi avranno giocato un ruolo di primissimo piano nella scelta del design interno dello stadio”, ha spiegato il presidente dell’FC Cincinnati.

Oltre a ciò i lavori di installazione dei seggiolini inizieranno questo autunno e i fan potranno assistere alla prima partita nel loro nuovo stadio nella primavera del 2021. In quella occasione, inoltre, alcuni tifosi che hanno partecipato al sondaggio verranno selezionati e avranno la possibilità di vedere il match d’inaugurazione gratis come regalo per il loro prezioso aiuto.