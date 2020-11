CABIFY E’ IL NUOVO SPONSOR UFFICIALE DEL RIVER PLATE E DEL BOCA JUNIORS

(di Daniele Caroleo) – Cabify, società spagnola di ridesharing, è il nuovo sponsor ufficiale del Club Atlético River Plate e del Club Atlético Boca Juniors, in Argentina. Basandosi sul concept “La calle respira fútbol” (testualmente: la strada respira il calcio), l’azienda che fornisce veicoli a noleggio tramite la sua app per smartphone, ha lanciato la propria campagna con uno spot pubblicitario per evidenziare come si vive la passione per questi due storici club dell’America Latina.

La campagna pubblicitaria, realizzata dall’agenzia “Hoy“, si farò promotrice, durante il campionato di Primera Division argentina, di tutta una serie di iniziative basate sulla passione popolare per i due club più emblematici di Buenos Aires, se non di tutto il paese, divisi da una rivalità storica e radicata.

Il marchio di Cabify apparirà sulle maglie di entrambi i club. In passato (febbraio 2019), inoltre, l’azienda spagnola aveva già sottoscritto degli accordi di partnership con squadre come il Racing Club de Avellaneda o il Club Atlético Independiente, entrambe con sede ad Avellaneda, nella parte sud della provincia di Buenos Aires.