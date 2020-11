CHELSEA FC: GO MARKETS È IL NUOVO OFFICIAL ONLINE TRADING PARTNER

(di Daniele Caroleo) – Il Chelsea Football Club, celebre club calcistico della English Premier League, ha sottoscritto una nuova partnership con GO Markets, fornitore di servizi di trading online. L’azienda, fondata in Australia nel 2006, diventa dunque “Official Online Trading Partner” del club londinese.

GO Markets è uno dei broker online più affidabili e di lunga data nel mondo, specializzato nella fornitura di servizi di trading online in un numero sempre crescente di attività finanziarie, tra cui Margin FX, Metalli preziosi, Materie prime, Indici e CFD su azioni. Negli ultimi 15 anni, il gruppo GO Markets ha ampliato il proprio successo a livello globale ed ora è concesso in licenza in più entità regolamentate in Australia, Cipro, Emirati Arabi Uniti, Mauritius e Seychelles.

La partnership con il Chelsea FC è la prima sponsorizzazione sportiva intenzionale del marchio australiano. Il club londinese, dal canto suo, aggiunge GO Markets alla lunga lista di partner, tra i quali troviamo brand come Nike, Yokohama, Hyundai e Vitality Healt Insurance, tra gli altri.