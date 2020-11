EVERTON FC: L’ELENCO DEGLI SPONSOR UFFICIALI DOPO IL RINNOVO CON MEGAFON

(di Daniele Caroleo) – L’Everton FC, club inglese di Liverpool partecipante alla English Premier League, ha recentemente rinnovato la propria partnership con MegaFon, operatore di telefonia mobile con sede in Russia, includendo, nel nuovo accordo, la sponsorizzazione della maglia della squadra femminile del club.

MegaFon, appartentente al gruppo USM Holdings, che vanta interessi significativi nei settori dei metalli, dei minerali, delle telecomunicazioni, della tecnologia e di Internet, vedrà il proprio marchio applicato sulla parte posteriore delle maglie da gioco. Mentre Yota, una delle aziende controllate e specializzata nello sviluppo della banda larga e di smartphone, avrà il proprio logo sulla manica. USM, nel 2017, aveva raggiunto un accordo quinquennale con l’Everton FC sulla base di circa 6 milioni di euro all’anno.

L’accordo con MegaFon, invece, era già stato prorogato nell’estate del 2019, introducendo la presenza del proprio marchio anche sulla manica della maglia di allenamento della squadra e sulle torri dello stadio dell’Everton, il Goodison Park. USM, inoltre, nel gennaio di quest’anno, ha confermato di aver firmato un accordo di opzione dal valore di 30 milioni di sterline per la denominazione del nuovo stadio, attualmente in progetto.

Il club inglese, ora, non avendo invece rinnovato l’accordo con Rovio Entertainment, azienda finlandese che si occupa dello sviluppo di videogiochi, è alla ricerca di una nuova partnership per inserire il nuovo marchio sulle maniche della maglia della squadra maschile. Il precedente accordo con la società finlandese era sulla base di circa 1 milione di sterline, e adesso i dirigenti dell’Everton stanno volgendo il proprio sguardo anche ad eventuali partner nel Nord e nel Sud America. Soprattutto dopo l’arrivo di un calciatore come James Rodriguez, che ha contribuito notevolmente ad aumentare la notorietà del club in quel determinato territorio.

Al momento gli altri accordi in essere del club inglese sono con Cazoo, con il quale è stato firmato un accordo triennale. Cazoo, piattaforma online per la vendita di automobili ricondizionate, ha sostituito SportPesa come sponsor principale dell’Everton FC e ha sottoscritto un contratto per una cifra intorno ai 10 milioni di sterline annuali. Tale accordo prevede la presenza del brand anche sull’abbigliamento da allenamento della squadra e sulle magliette della formazione Under23.

Il fornitore ufficiale dell’abbigliamento tecnico della squadra è Hummel, che ha sostituito, a maggio di quest’anno, il marchio Umbro. Hummel si occuperà di fornire anche tutto l’abbigliamento per l’allenamento ed il tempo libero della squadra per i prossimi tre anni. La cifra dell’accordo sottoscritto si aggira tra gli 8 e i 10 milioni di sterline.

L’Everton, inoltre, nel 2009, aveva firmato un contratto decennale con Kitbag, marchio successivamente rilevato da Fanatics, per un totale di 32 milioni di sterline. Tale accordo con il rivenditore di abbigliamento e attrezzature sportive statunitense, è stato poi ulteriormente rinnovato, nel febbraio del 2019, ma le cifre del nuovo contratto non sono mai state rivelate.

L’ultimo accordo di sponsorizzazione, in ordine di tempo, dell’Everton FC, è quello sottoscritto con Parimatch, che è diventato “Official Betting Partner” del club nel settembre di quest’anno. Anche in questo caso le cifre del contratto non sono state rese note, ma l’accordo biennale, con la società internazionale di scommesse con sede a Cipro, è stato possibile grazie anche alla conclusione del precedente contratto con SportPesa.

Ulteriori partner dell’Everton FC sono poi Monster Energy, “Official Energy Drinks Partner” (sottoscritto nel settembre del 2019), Salumificio F.lli Beretta, sponsor ufficiale dell’Academy (partner ufficiale del club dal 2018, ma con l’accordo rinnovato con nuovi termini a settembre), eToro, “Official Trading Partner” (dal 2019, con un accordo esteso quest’anno per coprire anche questa stagione), Molson Coors (grazie al quale, nel 2017, la Carling ha sostituito Chang come birra preferita al Goodison Park), e Lucozade (accordo firmato nel 2019, ma giunto alla conclusione, in qualità di fornitore delle bevande sportive del club).