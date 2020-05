Bundesliga: possibili perdite per 91 milioni di euro

(di Linda Zanoni) – Il prossimo 16 maggio riparte il campionato tedesco. Tuttavia, i 36 club della lega (Bundesliga e Zweite Liga) potrebbero fronteggiare grosse perdite in termini economici.

La rivista sportiva “Kicker” ha pubblicato un rapporto dei danni che le partite senza pubblico potrebbero arrecare alla Bundesliga. Il calcolo proposto si basa sui dati della stagione passata; in particolare, si focalizza sulle entrate derivanti dalla vendita dei biglietti. Nel campionato 2018/2019 gli spettatori medi per i match di Bundesliga erano 42.738, mentre 18.980 erano quelli della seconda divisione.

Stando a quanto pubblicato nel documento redatto da Kicker, per i club della massima categoria le perdite si aggirerebbero intorno ai 70 milioni di euro, mentre per quelli della seconda i danni economici sarebbero di 22 milioni. In totale oltre 92 milioni di euro.

La settimana scorsa era arrivato il via libera del Governo tedesco per la ripartenza. Le autorità hanno stabilito che tutte le partite delle 36 squadre dei due campionati tedeschi verranno disputate a porte chiuse. Soluzione indispensabile dal punto di vista sanitario, ma sicuramente dispendiosa in termini economici per i club tedeschi.