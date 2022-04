Brico Io nuovo official partner della Lega Pro

La catena leader nel “fai da te” partner del campionato di Serie C dai playoff 2021/22 e per tutta la stagione 2022/23

Brico Io, la famosa catena di negozi specializzata nel “fai da te”, entra nel mondo della Lega Pro diventando partner del campionato di Serie C dai playoff 2021/22 e per tutta la stagione 2022/23. Il marchio ‘Brico io’ è presente in Italia con oltre 100 punti vendita che seguono tutti i segmenti del bricolage: hobby, piccola edilizia, manutenzione e decorazione della casa e del giardino.

“La collaborazione con Brico Io, catena leader in Italia radicata su tutto il territorio nazionale, è il segnale di un forte avvicinamento alla realtà del nostro calcio, quello dei Comuni, della formazione dei talenti, che fa bene al Paese” afferma il Presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli. “Il fatto che un attore rilevante sul mercato nazionale incroci il nostro cammino, e ne condivida l’impostazione soprattutto valoriale, è la dimostrazione che stiamo andando nella giusta direzione. Abbiamo lavorato molto sul nostro brand e sul suo posizionamento, oggi iniziamo a coglierne i frutti”, conclude Ghirelli.

“Nella stagione 2021/22 abbiamo fatto la nostra prima esperienza con il calcio sponsorizzando i campi di alcune squadre del campionato di Serie A, attività che ci ha dato sicuramente visibilità a livello nazionale. Il passo successivo abbiamo deciso di farlo con la Lega Pro, con l’obiettivo di essere visibili e più vicini ai nostri punti vendita che coprono tutto il territorio nazionale – dichiara Paolo Micolucci Consigliere Delegato di Brico Io S.p.A. – La realtà di Brico io è composta da tanti negozi di provincia, la nostra volontà, con questa collaborazione, è proprio quella di essere presenti nella vita della comunità, interagendo con le persone e con le famiglie che vivono quello specifico territorio e partecipando alle cose per loro più importanti, come le scuole calcio giovanili per i ragazzi e le loro famiglie che si avvicinano a questo sport per la prima volta. Questa partnership è in linea con la nostra mission: essere vicini ai nostri clienti che ogni giorno fanno fronte alla manutenzione e decorazione della loro casa e del loro giardino”.

Brico Io è una catena di negozi specializzati nella vendita al dettaglio di prodotti dedicati al “fai da te”, da oltre 30 anni. Nata nel 1986 per iniziativa di alcuni imprenditori privati esperti di grande distribuzione. Società d’ispirazione, costituzione e operatività totalmente italiana. Il primo negozio Brico io apre nel 1988 a Milano. Nel 1989 Coop Lombardia entra nel capitale sociale dell’azienda e, nell’arco di sei anni, ne diventa l’azionista unico. Oggi l’insegna è presente su tutto il territorio italiano con una rete di oltre 100 punti vendita, di medie dimensioni, sia a gestione diretta che in franchising. I negozi offrono un assortimento di oltre 30.000 prodotti coprendo tutti i segmenti del bricolage classico, hobby, piccola edilizia, manutenzione e decorazione della casa e del giardino. Completano la proposta una serie di corner specializzati nei settori Casalingo, PET, Detergenza casa e persona, Elettronica di consumo ed elettrodomestici.