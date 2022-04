StartUp Italia illustra il progetto NFT della Lega Pro per i PlayOff 2021-2022

Il portale specializzato StartUp Italia ha dato ampio spazio (in un articolo a firma di Sergio Cerbone), nelle ultime ore, al progetto della Lega Pro legato a filo doppio al tema dei cosiddetti “non-fungibile token“.

La Lega Pro lancia ufficialmente la sua collezione NFT con 5.000 pezzi esclusivi per tifosi e appassionati di calcio. Saranno 3 le collezioni riservate, dei non-fungible token che saranno disponibili in concomitanza di ciascuna partita della fase conclusiva del campionato di Serie C. Questi i numeri del progetto “Serie C Playoff NFT” (in programma dal 1° maggio al 12 giugno), che Lega Pro ha annunciato, settimana scorsa, dagli spazi di Talent Garden di Milano assieme a due partner d’eccezione: Eleven Sports e DaChain, appartenenti al gruppo Aser Ventures, piattaforma di investimento che opera nei settori media dello sport, dell’intrattenimento, dell’innovazione tecnologica a livello globale.

Il debutto negli NFT è un altro importante passo nella strategia d’innovazione portata avanti con successo da Lega Pro, che ha come obiettivo quello di essere una Lega giovane, al passo con i tempi e con progetti non solo a 12 mesi ma con un orizzonte da qui a 4-5 anni. Del progetto NFT Lega Pro, ne ha parlato Marcel Vulpis vicepresidente vicario Lega Pro, con delega al marketing e al commerciale.

Quali sono le caratteristiche degli NFT Lega Pro?

Siamo all’alba di una nuova era (sempre più tecnologica). Per Lega Pro infatti è il debutto assoluto sul mercato degli NFT. Si tratta di una tra le più importanti operazioni mai sperimentate nella storia del calcio professionistico per la durata e per il numero dei club coinvolti. Si parte il 29 aprile, qualche giorno prima degli inizi dei Playoff (1 maggio-12 giugno), con la possibilità di collezionare su DaChain.com – la nuova piattaforma per la creazione gestione e commercializzazione di NFT – oggetti unici, racchiusi in tre collezioni digitali: “Top Moments Playoff” con le migliori azioni di ciascuna partita in diverse tirature limitate; “3D Da Collezione”, una serie di oggetti iconici tra cui il pallone ufficiale dei Playoff 2022 e il trofeo del Campionato; “Final 4 Art by Cristina Stifanic”, quattro opere d’arte uniche create da Cristina Stifanic (Visual Pop Artist di Milano) in edizione limitata per le Final Four. Con prezzi di acquisto compresi tra 4,99 e 250 euro (come nel caso delle opere d’arte uniche).

Perchè i fan dovrebbero comprarli?

E’ un modo nuovo di vivere il rapporto club-tifoso. I possessori degli NFT della Lega Pro, infatti, potranno accedere a vantaggi esclusivi e bonus speciali come il pallone ufficiale della Serie C, biglietti omaggio per le finali dei Playoff e scontistiche sugli abbonamenti annuali alla piattaforma Eleven Sports (nostro partner insieme a DaChain nel progetto NFT) per godersi il campionato 2022-23. E’ solo la prima fase di un progetto molto più allargato, che deve avere una sua continuità, anche nella prossima stagione. Un aspetto, quest’ultimo, che mi è stato richiesto nello specifico dal presidente della Lega, Francesco Ghirelli, per potenziare la fan engagement dei nostri 60 club.

Lega Pro NFT

Come vedi il futuro degli NFT nel calcio?

Probabilmente, in questa prima fase, c’è una forte attenzione all’aspetto speculativo dello strumento, soprattutto per chi si “scambia” NFT nel mercato secondario. Ma la vera chiave di volta è utilizzare i non fungible token come chiave di accesso ad una serie di vantaggi (per vivere in modo più diretto ed emozionante il rapporto con il club/squadra). Chi si sposterà velocemente su questo piano genererà valore nel tempo e avrà sfruttato al meglio questa nuova opportunità.

E cosa c’è in programma nella di digitalizzazione della Lega Pro?

Stiamo investendo convintamente sulla digitalizzazione della Lega e dei club/associati. Sempre nel mese di maggio (con finale a Ferrara il prossimo 4 giugno) lanceremo la prima edizione del campionato nazionale esports (“eSerieC). Ci siamo affidati ad un partner strategico (WeArena Entertainment S.p.a.) che sta lavorando non solo nell’organizzazione di questo evento ibrido (virtuale+fisico), ma anche nella crescita di una cultura esportiva all’interno dei club di Lega Pro. Oltre a ciò stiamo dialogando con un partner internazionale per l’ideazione e creazione di una piattaforma di fan engagement mai vista nel calcio italiano. Infine stiamo parlando con la piattaforma “OneFootball”, con cui abbiamo già un contratto in essere (attraverso la collaborazione con Eleven Sports), per lo sviluppo di una partnership editoriale sempre in ambiente digitale.