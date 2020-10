Breaking News – Universal Music lancia la propria catena di hotel: “Esperienza unica per gli ospiti”

(di Marco D’Avenia) – La “Universal Music Group”, major discografica con più di 60 sedi nel mondo (incluso il mercato italiano), ha annunciato il 9 ottobre la nascita della catena alberghiera “UMUSIC Hotels” (nella foto in primo piano il rendering del progetto), una joint venture nata dalla collaborazione con il gruppo d’investimento “Dakai U-Ventures” e con “Pyramid Hotel Group”, società che vanta oltre 120 alberghi dislocati negli USA, nei Caraibi e in Europa.

La mission è quella di fondere musica e ospitalità in una cornice che dovrebbe valorizzare il panorama musicale statunitense, offrendo ai consumatori un’esperienza innovativa. Le prime città in cui sarà possibile alloggiare negli “UMUSIC Hotels” saranno Atlanta, Orlando e Biloxi, mentre altre località verranno annunciate in seguito. “Attraverso il potere unico della musica di ispirare e unire”, ha dichiarato Bruce Resnikoff, presidente e amministratore delegato di “Universal Music Enterprises”, “UMUSIC Hotels” metterà in risalto il ricco patrimonio musicale di queste città e fornirà opportunità per gli artisti di raggiungere i fan in modi coinvolgenti, innovativi e autentici”.

Robert Lavia, presidente di “Dakia U-Ventures”, ha invece commentato così l’iniziativa: “Siamo entusiasti di collaborare con “Universal Music Group”, che condivide la nostra passione per la cultura e la musica”, aggiungendo poi, “ogni destinazione racchiude una grande storia che aspetta solo di essere raccontata attraverso il suo patrimonio culturale. Questo aiuterà le persone a scoprire nuovi modi per vivere il loro amore per la musica”.

Per la “Pyramid Hotel Group” ha parlato Warren Fields in veste di amministratore delegato: “Siamo entusiasti di lavorare con “Dakia U-Ventures” e “Universal Music Group” per lanciare questa nuova modalità di ospitare e contribuire a costruire alberghi che rappresentino pienamente lo spirito che “UMUSIC Hotels” si accinge ad incarnare. Condividiamo la missione di offrire ai fan, agli ospiti e alle nostre comunità di tutto il mondo la migliore esperienza possibile”.