Motori, Team Gresini sbarca in Indonesia: dal 2021 al via scouting e accademia piloti

(di Marco D’Avenia) – Il “Team Gresini” ha annunciato il 15 ottobre di aver siglato un pluriennale accordo commerciale con “MP1“, società indonesiana che si occupa di eventi e di management sportivo, per stabilire dal 2021 proprio in Indonesia una nuova accademia per piloti. L’accordo in realtà, come riporta il sito ufficiale della stessa “Gresini Racing”, era pronto già nel 2019 ma il tutto è stato bloccato a causa del Coronavirus.

L’Indonesia rappresenta per gli investitori del mondo a due ruote un mercato in forte espansione. Dal 2021 infatti si correrà a Mandalika, città turistica nell’isola di Lombok, il gran premio d’Indonesia. La pista, lunga 4,3 kilometri circa, è in fase di ultimazione e per il paese asiatico è un’opportunità unica. Fausto Gresini, fondatore nel 1997 del “Team Gresini”, ha dichiarato: “Tutti sanno che la “Gresini Racing” ha una lunga tradizione in Indonesia: per noi è una specie di seconda casa perché godiamo di grandi collaborazioni e le persone vanno tutte pazze per la MotoGP. Siamo quindi molto entusiasti di dare il benvenuto a “MP1”. La partnership era prevista a novembre 2019 ma la pandemia ha ritardato l’annuncio. Ora siamo felicissimi di aver siglato una partnership pluriennale dalla MotoGP alla MotoE, a riprova del forte coinvolgimento che volevano instaurare sin dall’inizio. L’obiettivo finale è avere una squadra nel campionato che rappresenti l’intera nazione, la loro cultura e l’entusiasmo per le moto”.

Ance Dewianti, responsabile di “MP1” per quanto riguarda il settore comunicazioni, ha commentato: “Questo progetto è una benedizione per l’intero team. Qui in Indonesia la MotoGP è considerata uno sport nazionale e l’entusiasmo per il prossimo gran premio di Mandalika è alle stelle. La nostra mission è supportare i giovani motociclisti indonesiani, avere un futuro campione del mondo indonesiano e lasciare un’eredità duratura. Per realizzare la nostra visione, siamo lieti di avere l’opportunità di sviluppare una partnership strategica con “Gresini Racing” con l’obiettivo comune di creare il “Team Indonesian Racing” nel prossimo anno“.