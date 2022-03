Breaking news: Ucraina, un museo NFT per raccogliere fondi per le popolazioni colpite dalla guerra

Il Ministro della Trasformazione Digitale dell’Ucraina, Mykhailo Federov, ha ufficializzato il lancio (nella giornata di oggi) del Museo NFT (ribattezzato per l’occasione Meta History Museum of War), dove verranno rappresentati solo elementi collegati al tema della guerra russo-ucraina. Un luogo per conservare la memoria della guerra russo-ucraina.

Gli eventi bellici saranno rappresentati artisticamente da Non-fungible-token (NFT). La vendita sarà disponibile da questa mattina e serviranno, al governo ucraino, per raccogliere fondi in questa prima fase. In questo modo l’esecutivo intende aiutare la popolazione colpita dall’evento bellico.

Il lancio potrà essere seguito su @Meta_History_UA