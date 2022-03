L’AS Roma nomina il pilota Fabio Di Giannantonio (MotoGP) ambasciatore del club

(di Emanuele de Laugier) – L’AS Roma ha nominato Fabio Di Giannantonio, aka Diggia, ambasciatore del club. Il pilota romano del team Gresini, al debutto quest’anno nella MotoGP, gareggerà con il logo del “Lupetto”, disegnato dall’artista Piero Gratton, sul retro del casco in tutti i Gran Premi del Motomondiale di questa stagione, a partire dal gara di questo week-end in Argentina.

Il pilota della Ducati (nella foto con il tecnico portoghese José Mourinho) parteciperà anche ad eventi ed a contenuti con i giocatori giallorossi. Questa partnership per il Diggia è molto importante perché unisce le sue due più grandi passioni, entrambe ereditate dal padre Ivan, ovvero le moto e la Roma.

Nonostante i due zeri nelle prime due gare, l’obiettivo di Fabio Di Giannantonio di questa stagione è quello di ottenere il titolo di “rookie” (debuttante) dell’anno (stagione 2022/23).