Breaking News – Scoppia il caos in molte città italiane per protestare contro il nuovo DPCM

Cresce la “tensione” in alcune delle più importanti metropoli italiane: parliamo di Milano, Torino, Trieste, Treviso, Roma, Napoli e Catania (solo per citarne alcune – anche se in alcune di queste, come a Treviso, le proteste sono state assolutamente moderate). Gruppi di manifestanti si sono dati, nelle ultime ore, a devastazioni e saccheggi, per protestare contro il nuovo DPCM del Governo Conte bis (molte le categorie economiche, incluso il mondo dello sport, penalizzate dalle nuove norme imposte dall’esecutivo).

Si sono registrati diversi lanci di petardi e bombe carta contro le forze dell’ordine. Nello specifico a Milano “guerriglia” in corso Buenos Aires, con transenne lanciate nella scale della metropolitana e lancio di molotov. Massima l’allerta del Viminale che teme per la tenuta sociale del paese.