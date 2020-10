Umbro, presentata la seconda maglia dell’Atletico Tucuman: tridimensionalità e dettagli oro

(di Marco D’Avenia) – “Umbro”, casa inglese d’abbigliamento sportivo, ha presentato lo scorso giovedì (22 ottobre) la seconda maglia dell’Atletico Tucuman, storico club argentino di San Miguel de Tucuman.

La maglia si differenzia da quella impiegata dal C.A.T. (“Club Atlético Tucumán”) nel corso nella stagione passata perché presenta un motivo “tridimensionale“. L‘effetto ottico, infatti, dato dalle diverse tonalità di grigio, conferisce al tessuto profondità e dinamicità, elementi non presenti lo scorso anno. In più “Umbro” ha preferito concentrarsi sul dorato per rifinire i dettagli della jersey, come ad esempio lo sleeve sponsor (“Banco Sucrédito), il main sponsor (dal 2013 “Secco”, compagnia di forniture energetiche) e lo stemma del club. La maglia è disponibile sul sito Umbro.com.ar al prezzo di 4.795 pesos, ovvero circa 51 euro.

La sponsorship tecnica fra l’Atletico Tucuman e “Umbro” parte dalla stagione 2015/2016, quando la casa originaria di Wilmslow sostituisce la “KDY” di Buenos Aires. Il “C.A.T.” scenderà in campo per la prima giornata della serie A argentina il prossimo 1° novembre contro il “Racing Avellaneda”, mentre giocherà il secondo turno di Coppa Sudamericana 2020 in casa dell’Independiente il prossimo venerdì 30 ottobre, data in cui farà il suo esordio la nuova maglia.