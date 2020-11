Black Friday 2020, come si sono mosse le big d’Europa: tutte le offerte di Inter, Juventus, Milan e Roma

(di Marco D’Avenia) – Il Black Friday, letteralmente “venerdì nero“, si è definitivamente affermato negli Stati Uniti a partire dagli anni ’80. Da qualche tempo questa tendenza di marketing è approdata anche in Europa. Ma come si sono mosse le squadre di calcio del Vecchio Continente per questo “Black Friday”* 2020 (in programma il prossimo venerdì 27)?

Seguendo l’esperienza dell’anno scorso, il Milan ad esempio ha deciso di dedicare alle offerte del Black Friday l’intera settimana. La “Red&Black Week” presenta capi d’abbigliamento e gadget scontati fino al 50%. Inoltre i tifosi rossoneri avranno la possibilità di acquistare a metà prezzo i biglietti del museo di Casa Milan con validità fino a novembre 2021.

Per i tifosi dell’Inter c’è invece il “Black & Blue Friday”. Oltre agli sconti su grande parte del merchandising, i nerazzurri hanno raggiunto un accordo con Lenovo. Il global technology partner cinese mette infatti a disposizione per tutti gli iscritti alla membership dell’Inter il 20% di sconto per acquistare il Laptop Legion 7i, nuovo pc di Lenovo pensato apposta per il gaming.

Per quanto riguarda la Juventus, la società di Andrea Agnelli propone varie tipologie di sconti: dal 60% su tutti i kit gara e abbigliamento, al 20% su prima e seconda maglia, dai saldi per iscriversi al programma di fidelizzazione “B&W”, al 30% per abbonarsi alla JuventusTv.

Altre squadre italiane hanno colto la palla al balzo. Come la AS Roma, che propone uno sconto del 15% per chi sceglie di volare con “Qatar Airways”, main partner dei giallorossi; oppure la Fiorentina, il Genoa e la Lazio che hanno riservato uno sconto speciale per il Black Friday sulla loro collezione 2020/21: -20% per i viola, -30% per i rossoblù e i biancocelesti.

Anche il Manchester City ha pensato a uno sconto del 30% su articoli selezionati, mentre più “ponderati” i loro cugini dello United che hanno fissato una soglia di spesa di 25 sterline (28 euro) per ottenere uno sconto del 20%. Più settoriale invece il Bayern Monaco, che ha deciso di vendere a metà prezzo le proprie sciarpe. L’iniziativa però più ambiziosa è decisamente quella del Real Madrid che riserva un 35% di sconto più un ulteriore 5% sulla prenotazione online di un soggiorno targato “Pavillion Hotel Group”.

Ma non sono solo le grandi squadre a proporre il Black Friday. Ad esempio il Real Murcia, squadra militante in Segunda Division B (la terza categoria spagnola) propone una vasta gamma di capi d’abbigliamento sportivi e casual al prezzo fisso di 9,95 euro (nella foto in primo piano).

Alle “radici” del Black Friday*

Il Black Friday, letteralmente “venerdì nero”, nasce in America quasi 100 anni fa, precisamente nel 1924. È la catena “Macy’s” di Ney York a dare infatti inizio ad una tradizione, che si definitivamente è affermata negli Stati Uniti a partire dagli anni ’80 con tutti i suoi eccessi. Da qualche tempo questa tendenza di marketing, cioè di fare del venerdì successivo al Giorno del Ringraziamento il giorno annuale degli sconti stracciati, è approdata anche in Europa. Si celebra abitualmente il 4° giovedì del mese di Novembre.