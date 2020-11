FIFA21, botta e risposta tra Ibrahimovic e la EA Sports: Il calciatore svedese: “Andrò fino in fondo”

(di Marco D’Avenia) – È polemica fra Zlatan Ibrahimovic (39 anni, attaccante del Milan) e la “EA Sports”, produttrice di FIFA21, il videogioco più amato dagli appassionati di calcio. Secondo il fuoriclasse svedese la Electronic Arts avrebbe usato il suo volto/nome senza che lui ne fosse a conoscenza.

“Chi ha dato il permesso di usare il mio volto e il mio nome alla EA Sports? La FIFpro?”, ha tuonato ieri Ibrahimovic su Facebook, “temo di non essere membro della FIFpro (il sindacato mondiale dei calciatori, n.d.r.) e se lo sono allora qualcuno mi ha iscritto con manovre poco trasparenti. Di sicuro io non ho dato il consenso alla FIFA o a FIFpro di guadagnare usando la mia immagine. Qualcuno sta facendo soldi usando il mio nome e il mio volto da alcuni anni. Andrò fino in fondo”.

il testo del post sulla fanpage del calciatore scandinavo: Who gave EA SPORTS FIFA permission to use my name and face? Fifpro? I’m not aware to be a member of Fifpro and if I am I was put there without any real knowledge through some weird manouver. And for sure I never allowed FIFA or Fifpro to make money using me.

Somebody is making profit on my name and face without any agreement all these years.

Time to investigate

Non si è fatta attendere la risposta della Electronic Arts che oggi in un comunicato dichiara: “FIFA è il videogioco di calcio più famoso del mondo, e per creare un’esperienza autentica, lavoriamo, anno dopo anno, con numerose leghe, squadre e giocatori per garantire i diritti di somiglianza dei giocatori. Uno di questi è il rapporto duraturo con il rappresentante mondiale dei calciatori professionisti, FIFpro, che collabora con una serie di licenziatari per negoziare accordi a vantaggio degli atleti e dei loro sindacati”.

photo credits: fanpage ufficiale (Facebook) Zlatan Ibrahimovic