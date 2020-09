BKT cresce nel cricket e nel Kabaddi (sport nazionale indiano). In Italia firma la Serie B

Il brand BKT (gruppo multinazionale indiano attivo nel mercato pneumatici off-highway) ha ufficializzato la sponsorizzazione di 6 squadre di cricket della T-20 League indiana nella stagione 2020/21: nello specifico, Mumbai Indians, Chennai Super Kings, Delhi Capitals, Kings XI Punjab, Kolkata Knight Riders e Rajasthan Royals. BKT investe già da tempo su questa disciplina, sostenendo la KFC Big Bash League (BBL), grazie ad un accordo con Cricket Australia.

BKT sostiene molti sport in India. Ha sviluppato partnership con diversi squadre di “Kabaddi” (è uno sport di contatto a squadre che ha avuto origine in India come allenamento bellico ricreativo; è il gioco nazionale in Punjab, nonché in diversi stati indiani) nella stagione 2019: Patna Pirates, Puneri Paltan, Tamil Thalaivas, U Mumba, Gujarat Fortune Giants, U.P Yoddha, Dabang Delhi, e Haryana Steelers Kabaddi. In totale otto di dodici squadre della “Vivo Pro Kabaddi League”.

L’impegno di BKT è molto articolato anche in ambito internazionale. E’ sponsor tecnico ufficiale ed esclusivo dei pneumatici per “Monster Jam”, lo spettacolare show motoristico americano, sin dal 2014. BKT è anche title sponsor di molti campionati di calcio europei tra cui la Serie BKT, la 2a divisione del calcio italiano (guidata dall’avvocato Mauro Balata), la Ligue2 BKT in Francia, e da pochi mesi l’azienda è diventata “Official Global Partner” de LaLiga, la serie massima del calcio in Spagna.