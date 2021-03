BETWAY NUOVO PARTNER UFFICIALE PER LE SCOMMESSE SPORTIVE DEL MIAMI OPEN

(di Lorenzo Di Nubila) – Betway torna nel mondo del tennis come partner per le scommesse sportive in occasione del prossimo Miami Open.

Il marchio della società di scommesse e giochi online sarà visibile sia sul campo che in digitale durante l’intero torneo, che avrà luogo all’Hard Rock Stadium dal 22 marzo al 4 aprile. L’accordo con Betway arriva pochi mesi dopo che l’ATP Tour aveva revocato il divieto di 2 anni sui tornei che prevedono accordi di sponsorizzazione con gli operatori di scommesse sportive.

Quest’anno, al Miami Open non saranno presenti artisti dello spessore di Novak Djokovic, Roger Federer o Rafael Nadal, mentre Serena Williams ha scelto di non competere in occasione dell’evento femminile. Oltre al Miami Open, Betway ha già sponsorizzato eventi come la Coppa Davis e il Tie Break Tens.