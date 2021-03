ALAN GILPIN NUOVO CEO DI WORLD RUGBY

(di Lorenzo Di Nubila) – Alan Gilpin è stato nominato nuovo amministratore delegato di Coppa del Mondo di Rugby. è stato nominato nuovo amministratore delegato di World Rugby . Già in precedenza Gilpin, all’età di 47 anni, ha ricoperto il ruolo di amministratore delegato ad interim dopo l’uscita di Brett Gosper e, nel 2016, ha assunto la doppia carica di direttore operativo e amministratore delegato della

Gilpin, cha ha una formazione in ambito giuridico, ha dichiarato: “…Sono orgoglioso di assumere il ruolo di amministratore delegato di World Rugby e di guidare un’organizzazione che si trova in una fase davvero emozionante della sua storia. Con un nuovo piano strategico pronto per il lancio, un notevole talento all’interno dell’organizzazione e un consiglio di amministrazione che ha obiettivi ambiziosi per i prossimi anni, è destinato a essere un periodo cruciale per la crescita di questo sport”.

Sir Bill Beaumont, presidente di World Rugby, ha poi aggiunto: “…Sono entusiasta della visione di Alan per il futuro dell’organizzazione e delle mosse che lo sport deve intraprendere per diventare veramente globale e guidare una crescita sostenibile in nuovi mercati chiave. La sua profonda conoscenza del business dello sport, le opportunità e le sfide che affrontiamo collettivamente lo rendono la scelta giusta per questo ruolo in un momento importante ed emozionante per lo sport a livello globale“.