Benzema conquista a Parigi il Pallone d’Oro 2022 e Adidas (sponsor) gli dedica un filmato

Dal 2005 Karim Benzema (nella foto in primo piano) ha lottato per conquistare i più grandi traguardi calcistici, affermandosi come uno dei calciatori più decorati dell’epoca moderna. La storica vittoria del Ballon d’Or – Pallone d’Oro stasera a Parigi riflette quella che non è stata solo una stagione, ma una intera carriera da “top player”.

Per celebrare questo traguardo, adidas ha presentato un filmato straordinario, intitolato “Hand of Gold”, ispirato all’idea che ogni cosa che “KB9″ tocca in campo si trasforma in oro. Il cortometraggio mostra la fasciatura di Benzema che da bianca diventa del colore della vittoria, raccontando la storia di un giovane ragazzo di Bron, in Francia, che ha improntato con determinazione la sua carriera al raggiungimento degli obiettivi più ambiziosi.

Dal 2007 adidas collabora con Benzema e ne ha celebrato i successi sul campo in occasione di varie tappe del suo excursus professionale, tra cui questa storica vittoria. Per rendere ulteriormente onore a questa pietra miliare, il brand ha creato per Benzema una scarpa X Speedportal dorata in edizione superlimitata e non destinata alla vendita.

Inoltre, adidas e il club di Benzema, il Real Madrid, hanno collaborato a un’edizione speciale della divisa del Real Madrid in oro con tanto di nome e numero, che sarà disponibile per un periodo limitato a partire dal 18 ottobre negli store ufficiali del Real Madrid, su realmadrid.com e in negozi adidas selezionati.