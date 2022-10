Le stelle NBA su Sky e in streaming su NOW

La nuova stagione NBA è ormai alle porte ed è pronta a dare spettacolo sui parquet americani e su Sky, con l’inizio della Regular Season 2022/2023.

Anche quest’anno il grande basket americano NBA è di casa su Sky e in streaming su NOW, con la possibilità di ammirare da vicino tutti i grandi campioni grazie a Sky Sport NBA (ch 209), il canale dedicato e di riferimento del torneo a stelle e strisce, acceso 24 ore su 24, anche con highlights, sintesi dei match, rubriche, speciali e le analisi delle partite, oltre alle dirette degli incontri e alle differite del giorno dopo.

Nella notte tra il 18 e il 19 ottobre il via alla stagione regolare (fino al 9 aprile 2023), cui faranno seguito i “Play-In” (dall’11 al 14 aprile) e i Play- Offs (al via il 15 aprile), anche con le Conference Finals e le Finals per l’anello. Tutto questo senza dimenticare i tradizionali appuntamenti con il “Christmas Day” del 25 dicembre e il Martin Luther King Day previsto per il 16 gennaio, oltre all’All Star 2023, che si terrà dal 17 al 19 febbraio del prossimo anno a Salt Lake City e che si chiuderà con l’attesa partita delle stelle, l’All Star Game.

Tre gli italiani in NBA, Danilo Gallinari, da questa stagione con la maglia dei Boston Celtics, Paolo Banchero con gli Orlando Magic e Simone Fontecchio con gli Utah Jazz.

Si parte nella notte tra martedì 18 e mercoledì 19 ottobre con due partite live su Sky Sport NBA, Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Alle ore 1.30, il via alla nuova stagione con i Celtics che al TD Garden di Boston ospiteranno i Philadelphia 76ers. Match con il commento live in italiano di Alessandro Mamoli e Davide Pessina. Nei primi cinque giorni di NBA su Sky saranno ben sette le partite che verranno trasmesse con il commento in italiano.

Alle 4, al termine di Celtics-76ers, sugli stessi canali, ecco i detentori del titolo, gli Warriors, che esordiranno in casa affrontando i Los Angeles Lakers, ormai una classica in NBA, con la sfida tra due delle stelle più luminose del basket americano, Steph Curry e LeBron James. Si gioca a San Francisco, con cerimonia di consegna dell’anello ai campioni 2021/2022 di Golden State.

Su Sky e in streaming su NOW fino a 12 incontri live a settimana (in italiano o in lingua originale), per un totale di oltre 300 sfide a stagione, incluse più di 45 partite in prime time con commento in italiano, in particolare il sabato e la domenica, in occasione dell’NBA Sundays.

Senza dimenticare l’appuntamento settimanale con la rubrica “NBA Action”, oltre a diversi appuntamenti speciali di Sky Sport 24 dedicati alla NBA, in particolare “Basket Room”.

La “squadra NBA” di Sky sarà formata da Flavio Tranquillo, Alessandro Mamoli, Francesco Bonfardeci e Dario Vismara, che cureranno le telecronache, da Davide Pessina, Marco Crespi, Matteo Soragna e Mauro Bevacqua, che si occuperanno del commento.

Video, notizie, statistiche, risultati, approfondimenti e contenuti digitali originali saranno disponibili sul sito skysport.it/nba, da sette anni ormai il sito ufficiale NBA in Italia, per essere sempre informati e aggiornati, anche in tempo reale, su quanto succede nel campionato professionistico USA.

NBA anche sui canali social ufficiali di Sky (fb/ig/tw @SkySportNBA), con contenuti speciali, news e approfondimenti.