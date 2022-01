Benfica (Liga Portugal): idea quotazione al NYSE

Prosegue l’interesse del magnate americano John Textor, già comproprietario del Crystal Palace FC (club inglese di Premier League), per il brand Benfica (dopo l’offerta economica presentata nell’estate 2021). Di recente, l’uomo d’affari della Florida ha comunicato l’interesse a investire sull’importante realtà calcistica (complessivamente 82 trofei di cui 37 titoli nazionali), attraverso un nuovo progetto: ovvero la quotazione alla Borsa di New York (NYSE).

Nel luglio 2021 Textor, fondatore di Facebank Group (società di intrattenimento virtuale), aveva presentato a José António dos Santos (imprenditore lusitano attivo nel settore agroalimentare e detentore delle quote di maggioranza del club) un’offerta per l’acquisizione del 25%. Un’operazione, stimata dai media portoghesi, in oltre 50 milioni di euro.

La conferma del buon esito della trattativa era arrivata direttamente dallo stesso Benfica, che, con l’invio di una nota alla Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM, l’autorità di vigilanza del mercato azionario portoghese) aveva informato l’ente di controllo di aver ricevuto notizia dell’avvenuto accordo (da entrambe le parti) il 16 giugno 2021.

L’offerta di Textor era arrivata però in un momento particolarmente complicato per le “Aquile“. Sempre nel luglio 2021, infatti, l’allora presidente Luis Filipe Vieira era stato arrestato con l’accusa di presunta frode fiscale e riciclaggio (successivamente posto ai domiciliari, aveva deciso di dimettersi). La legittimità dell’operazione di cessione delle quote (a favore dell’imprenditore americano) è stata, in un secondo momento, contestata da diversi membri del consiglio d’amministrazione della società, tanto da rendersi necessaria una riunione straordinaria della dirigenza. In attesa di dirimere la questione societaria in esame (l’offerta del magnate statunitense è attualmente “congelata”), Textor è tornato a manifestare il proprio interesse per il club biancorosso, proponendosi come acceleratore di investimenti a sostegno della squadra e delle strutture societarie.