Mooney si lega alla stagione 2022 del VR46 Racing Team

Ufficializzato il nuovo title sponsor per la VR46 Racing Team di Valentino Rossi. E’ Mooney, la prima realtà italiana di Proximity Banking & Payments.

Il Mooney VR46 Racing Team schiererà per la stagione 2022 4 giovani piloti italiani: Luca Marini e Marco Bezzecchi in MotoGP in sella alla Ducati, insieme a Celestino Vietti Ramus e Niccolò Antonelli in Moto2 su Kalex.

L’accordo prevede un’ampia collaborazione tra le società che darà vita ad iniziative commerciali, di marketing e comunicazione congiunti, con l’obiettivo di offrire valore aggiunto attraverso servizi fintech avanzati e sistemi di pagamento offerti da Mooney anche sulla propria rete capillare di oltre 45 mila punti vendita in tutta Italia.

“Siamo estremamente orgogliosi della partnership costruita con VR46 Racing Team per dare vita ad un accordo su scala internazionale, ad ampio spettro e che intende realizzare progetti innovativi. L’accostamento e le sinergie sviluppate tra le nostre due realtà saranno in grado di offrire vantaggi concreti alla clientela, portandola a familiarizzare ancora di più con il mondo Fintech” ha affermato Salvatore Borgese, General Manager – Commercial & Banking Services di Mooney.

“Legare il nome di Mooney ad una realtà così prestigiosa come VR46 Racing Team è una vera e propria dichiarazione d’intenti per la nostra azienda che si conferma protagonista nel panorama dei servizi di pagamento e di mobilità” – ha affermato Emilio Petrone, CEO di Mooney – “Velocità, sicurezza, innovazione e capacità di adattarsi ad esigenze dei clienti in costante evoluzione sono valori che accomunano Mooney a VR46 Racing Team, che porta in giro per il mondo eccellenza, talento e tecnologia italiana in alcuni dei contesti più competitivi dello sport mondiale”.