AIA-Givova accordo triennale per la fornitura delle divise di gara

Givova e FIGC hanno siglato un accordo triennale per la sponsorizzazione tecnica e la fornitura ufficiale dell’abbigliamento sportivo dell’Associazione Italiana Arbitri. A partire dal 1° luglio 2023 (attualmente è l’azienda concorrente Legea), il brand di abbigliamento sportivo di rilievo internazionale, firmerà i kit gara e lo sportswear di allenamento e di rappresentanza.

“Gli arbitri italiani, considerati un’eccellenza in tutto il mondo, rappresentano per Givova gli ambasciatori perfetti – commentano insieme il Presidente Givova Giovanni Acanfora e l’Amministratore Giuseppina Lodovico – per promuovere e comunicare i nostri valori: lealtà, correttezza e rispetto delle regole. Siamo orgogliosi di questa sponsorship, per la quale ci siamo impegnati con attenzione, e supporteremo l’AIA con impegno e professionalità, per raggiungere gli obiettivi condivisi con la FIGC”.

“Siamo lieti di questo accordo di sponsorizzazione tecnica – ha detto il Presidente dell’Associazione Italiana Arbitri Carlo Pacifici – A partire dalla prossima stagione sportiva, tutti i nostri associati, dalla Serie A fino ai Campionati giovanili, scenderanno in campo indossando le nuove divise. Il brand Givova sarà inoltre presente sul nostro abbigliamento ufficiale, accompagnandoci anche negli allenamenti e nelle occasioni ufficiali. Un binomio che accogliamo con grande entusiasmo, dal quale potranno derivare ulteriori iniziative legate ai giovani e al mondo dello sport”.