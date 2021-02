BASEBALL: LA MLB RIVOLUZIONA LA STRUTTURA DELLE LEGHE MINORI

(di Marco Casalone) – La Major League Baseball (la Lega professionistica di baseball nordamericana) ha recentemente ufficializzato la revisione strutturale delle divisioni inferiori, le “Minor Leagues“, delle quali assumerà il pieno controllo per la prima volta in oltre 100 anni di storia.

A partire dalla prossima stagione ognuna delle trenta franchigie della MLB avrà come affiliate quattro società dei campionati minori, ed in particolare una per ogni livello competitivo (Triple-A, Double-A, High-A e Low-A), alle quali fornirà direttamente giocatori e membri dello staff; inoltre, grazie alla nuova suddivisione, i club della Major League saranno significativamente più vicini ai loro affiliati, rafforzando in questo modo la sinergia geografica con le squadre Minor e consentendo ad addetti ai lavori e tifosi di osservare il progresso delle carriere dei giocatori rimanendo all’interno della propria regione.

“Siamo entusiasti di presentare questo nuovo modello, che non solo rappresenta un vero e proprio percorso verso le Majors, ma continua la tradizione delle Minor Leagues di intrattenere milioni di famiglie statunitensi sparse tra tutte le comunità” ha dichiarato Robert D. Manfred Jr., Commissioner della MLB “Nel modernizzare il sistema delle Minors, abbiamo dato la priorità alle qualità che rendono le leghe di sviluppo una parte integrante del gioco, rafforzando il modo in cui prepariamo atleti professionisti dentro e fuori dal campo: siamo impazienti di mostrare al pubblico il meglio del nostro sport, sostenendo tutti coloro che stanno lavorando duramente per farlo crescere e condividendo la nostra tecnologia e le nostre risorse con le squadre e i giocatori delle divisioni minori”.

La nuova struttura organizzativa è stata momentaneamente denominata Professional Development League (PDL), ma sono già in corso trattative per la vendita dei diritti di denominazione del circuito, come già avvenuto per la lega di sviluppo della NBA, conosciuta col nome di NBA Gatorade League; è invece già ufficiale la sede operativa della PDL, che si troverà negli uffici della Major League di New York City e si avvarrà della supervisione del Senior Vice President della MLB Peter Woodfork.

Contestualmente, la Major League ha anche ufficializzato una serie di aumenti salariali per i giocatori, compresi tra il 38% ed il 72% a seconda della categoria: il minimo settimanale ammonta ora a $ 400 per il livello Low-A, a $ 500 per quello High-A, a $ 600 per la categoria Double-A ed a $ 700 per la Triple-A.

Devono invece ancora essere annunciati i calendari della nuova stagione sportiva delle Minors che, secondo i piani, dovrebbe prendere il via nel prossimo mese di maggio: stando ad alcune indiscrezioni, riportate dall’emittente sportiva statunitense ESPN, le diverse divisioni verranno stilate sulla base della vicinanza geografica tra le varie franchigie mentre gli incontri saranno programmati in serie da sei partite ciascuna, in modo tale da ridurre al minimo gli spostamenti e le spese di viaggio, misure resesi necessarie visto il perdurare dell’emergenza COVID-19.