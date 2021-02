Il Chelsea FC lancia la campagna artistica “Chelsea Creates”

(di Federico Navarro) – Come riportato dal sito Collater.al, il Chelsea FC, in collaborazione con l’azienda londinese Copa90, ha dato il via ad una campagna dedicata agli artisti della capitale britannica.

“Chelsea Creates” rappresenta l’opportunità di celebrare i migliori talenti di Londra, grazie ad una serie di progetti artistici che verranno pubblicati in occasione dei prossimi derby che i “Blues” disputeranno nella English Premier League (EPL).

“Poter lavorare con una serie di talenti creativi nel mondo dell’arte, del design e della musica è il motivo per cui siamo conosciuti come “The Pride of London” e allo stesso modo noi siamo orgogliosi dei londinesi – riporta il sito ufficiale del Chelsea – e questa iniziativa è il modo per dimostrare l’amore che proviamo verso il calcio, l’arte e la nostra città”.

Per il lancio della campagna è stata scelta l’artista svedese Alva Skog, con i suoi celebri disegni “cartoonizzati” di dimensioni giganti (la stessa ha partecipato anche alla campagna della Apple denominata “Behind the Mac“).

Per l’occasione Alva ha rappresentato alcuni giovani talenti della fucina dei Blues (tra questi Mason Mount, Tammy Abraham, Reece James e l’americano Christian Pulisic) assieme al nuovo tecnico (Thomas Tuchel) in alcuni luoghi iconici di Londra, oltre che ovviamente nella casa del Chelsea (il mitico Stamford Bridge).