NBA: accordo L.A. Lakers-SportFive. In arrivo un nuovo sponsor sulla canotta da gioco

(di Amedeo Neri) – Secondo quanto riporta sportbusiness.com i Los Angeles Lakers (NBA) hanno nominato l’agenzia internazionale di marketing Secondo quanto riportahanno nominato l’agenzia internazionale di marketing SportFive per l’individuazione di un nuovo sponsor sulla canotta da gioco.

Wish (piattaforma californiana di e-commerce che facilita le transazioni tra venditori e acquirenti). Il contratto di partnership, iniziato nella stagione 2017/18, terminerà alla fine 2021. Oltre al “patch” sul materiale gara, Sportfive potrà portare in dote fino a 3 sponsorizzazioni, attraverso i diritti di sponsorizzazione globali (concessi dalla NBA a tutte le franchigie professionistiche). L’attuale sponsor della squadra gialloviola è. Il contratto di partnership, iniziato nella stagione 2017/18, terminerà alla fine 2021. Oltre al “patch” sul materiale gara, Sportfive potrà portare in dote fino a 3 sponsorizzazioni, attraverso i diritti di sponsorizzazione globali (concessi dalla NBA a tutte le franchigie professionistiche).

I Lakers, forti anche della superstar LeBron James, sono i campioni in carica della Lega e una delle squadre più seguite al mondo sui social media. “Consideriamo i Lakers un marchio globale con una presenza internazionale”, ha affermato Tim Harris, presidente delle operazioni aziendali dei L.A. Lakers. “Per noi è importante collaborare con un’agenzia la cui portata è pari alla nostra ambizione. Sportfive comprende i valori dell’organizzazione dei Lakers e il nostro desiderio di trovare uno sponsor della toppa della maglia che sia in linea con questi valori”.

Sportfive vanta accordi anche con un’altra squadra della NBA (i Chicago Bulls) e recentemente ha iniziato a collaborare nel football con l’Atletico Madrid così da aumentare la sua presenza in ambito internazionale (in particolare in Cina e Nord America).