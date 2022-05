Barclays torna ad investire a 360 gradi nel football inglese

(di Nicola Mandaglio) – Barclays, FA (Football Association) e la English Premier League (EPPL) hanno annunciato nuovi accordi triennali. Barclays investirà più di 30 milioni di sterline nel football femminile nel periodo dal 2022 al 2025, raddoppiando l’investimento esistente e stabilendo un nuovo record nello sport “rosa” del Regno Unito.

Il colosso bancario britannico diventerà anche il primo title sponsor dell’FA Women’s Championship. La serie calcistica si chiamerà Barclays FA Women’s Championship dall’inizio della stagione 2022/23.

Barclays continua a perseguire l’obiettivo di offrire alle ragazze pari accesso al calcio nelle scuole, per questo ha esteso la sua sponsorizzazione delle FA Girls Football School Partnerships (FAGFSP) aumentando i suoi investimenti.

Per incoraggiare la partecipazione al calcio a tutti i livelli, da gennaio 2022 un nuovo fondo comunitario innovativo di Barclays ha iniziato ad offrire sovvenzioni e risorse ai gruppi di base. I dettagli saranno annunciati in un secondo momento, ma il fondo sosterrà principalmente i giovani nelle aree svantaggiate o sottorappresentate attraverso organizzazioni locali, molte delle quali non stanno ancora beneficiando del più ampio sostegno calcistico.