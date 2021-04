Aurora Pro Patria (Lega Pro): al via il progetto della maglia speciale per i playoff. Coinvolta l’intera fan base bianco-blu

I tifosi bianco-blu dell’Aurora Pro Patria 1919, club di Lega Pro (5a nella classifica provvisoria del girone “A”), si preparano per la fase dei playoff (in programma dal prossimo 9 maggio). In quest’ultima parte della stagione scende in campo, puntando sulla creatività, l’area marketing del club lombardo.

Spendendo 50 euro i supporter potranno vedere stampato il proprio nome (o di un amico). L’operazione sarà visibile sulle strisce della maglietta ufficiale dei playoff. Una maglia da collezione potrà essere acquistata con l’aggiunta di ulteriori 50 euro.

Per la realizzazione delle magliette esclusive dei playoff i supporter bianco-blu potranno iscriversi al seguente indirizzo mail: addettostampa@aurorapropatria1919.it – indicando il nome e il cognome che si desidera apporre sulla maglia. L’operazione di marketing in esame verrà conclusa entro e non oltre le ore 13:00 di martedì 20 aprile.

Ogni giorno, inoltre, sarà possibile vedere l’evoluzione della maglia playoff attraverso una grafica dedicata sul sito ufficiale del club: (www.aurorapropatria1919.com), oltre che sulla copertina della pagina Facebook dell’Aurora Pro Patria 1919.