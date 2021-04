Lo stilista multiculturale Marcelo Burlon firma la nuova maglia del Napoli

SSC Napoli con Marcelo Burlon e Kappa, insieme per l’esclusiva linea Marcelo Burlon County of Milan x SSC Napoli.

Moda e sport, mondi diversi ma complementari, che, ancora una volta, si intersecano e si influenzano, trovando sinergie inaspettate e dando vita a nuove realtà creative.

Una linea celebrativa della squadra campana, creata per trasmettere la cultura, la tradizione e tutta l’internazionalità di Napoli e del suo team calcistico attraverso la visione e l’estro creativo di Marcelo Burlon.

Vetrina della presentazione ufficiale sarà la partita del 18 aprile (a partire dalle ore 20:45), quando la squadra SSC Napoli scenderà in campo, nello stadio “Diego Armando Maradona” contro l’FC Inter indossando le nuove maglie.

La collezione nella sua interezza, è composta dai kit gara, palloni, zaini, e abbigliamento streetwear, disponibili online nei maggiori e-commerce internazionali. – lo ha dichiarato su Linkedin Alessandro Formisano, direttore sponsorizzazioni e head of operations dell’SSC Napoli.

Lo stilista, nato in Patagonia da padre italiano, milanese d’adozione, ha un profondo legame con Diego Armando Maradona e questo accresce il fascino dietro la reinterpretazione della divisa ufficiale del club azzurro.