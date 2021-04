NFL INAUGURA UNA PARTNERSHIP CON CISCO SYSTEMS

(di Leonardo Zermo) – Cisco diventa Official Technology Partner della National Football League (NFL) per sviluppare insieme una piattaforma per un nuovo campionato connesso e per colmare il divario digitale.

La National Football League ha nominato Cisco Systems Inc., nota multinazionale specializzata nella fornitura di apparati di networking, come Official Technology Partner. Sfruttando l’esperienza dell’azienda Cisco nel settore, questa collaborazione ha il fine di creare una piattaforma per una Connected League, ossia unificare il campionato in una singola connessione con maggiore velocità e sicurezza.

Di questo ha parlato Chuck Robbins, presidente e CEO di Cisco Systems Inc.: “La NFL condivide con noi che un mondo connesso offre incredibili opportunità. Conoscendo la tecnologia giusta che avrebbe rimodellato l’esperienza dei tifosi, stiamo proseguendo i nostri progressi verso un futuro più dinamico”. Mentre Michelle McKenna, Chief Information Officer della NFL, ha aggiunto: “Contiamo su Cisco da molti anni. In un mondo sempre più digitale, la velocità, l’affidabilità e la sicurezza sono fondamentali per il nostro successo, infatti accogliamo la collaborazione con Cisco, che porterà tutto questo e altro ancora nella NFL”.

In ogni caso questa non è la prima volta che Cisco entra in contatto con la NFL, infatti le control room di tutti gli stadi della lega sono costruite con le tecnologie di Cisco e inoltre due terzi degli stadi dell’NFL contano sugli apparecchi di Cisco, tra cui il SoFi Stadium e lo State Farm Stadium.