ASD e SSD: per la Cassazione le spese di sponsorizzazioni sono integralmente deducibili

La Cassazione ha ribaltato due gradi di giudizio, partiti da un accertamento dell’Agenzia delle entrate che aveva come oggetto il recupero, ai fini Ires, Irap e Iva, di parte dei costi sostenuti per spese di pubblicità da una Srl, in relazione ad importi corrisposti a due Asd.

Tali costi sono stati considerati solo parzialmente inerenti e deducibili nella misura del 20% dell’utile conseguibile. La Srl aveva presentato ricorso ed era stato respinto sia in primo che in secondo grado.

Ma tali sentenze sono state ribaltate dal giudizio della Cassazione che ha evidenziato come i corrispettivi in denaro o in natura erogati in favore di Asd, Ssd, fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive o da enti di promozione sportiva, che non siano superiori all’importo annuo complessivo di 200.000 euro, costituiscano per il soggetto erogante spese di pubblicità totalmente deducibili.