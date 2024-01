Il Flamengo annuncia la sponsorship biennale di maglia: sarà il betting partner PixBet

(di Lorenzo Vulpis) – PixBet, azienda di scommesse sportive (nata nel 2021 con quartier generale a San Paolo – sotto nella foto il logo aziendale), ha deciso di sponsorizzare la maglia del Flamengo (storico club del calcio brasiliano) fino alla stagione 2024/25. Il logo sarà visibile con due posizioni all’altezza delle spalle.

La nuova sponsorizzazione rossonera (della durata di due anni) porterà nelle casse della società 170 milioni di real, una cifra così composta: un acconto di 20 milioni di real e altre cinque rate da 30 milioni di real ciascuna.

Banco BRB (o Banco de Brasília, è una banca brasiliana di proprietà statale controllata dal governo del Distretto Federale), che aveva l’opzione per questo specifico format, occuperà invece la posizione di main sponsor per 6,2 milioni di R$ (ma solo per 3 mesi). Il Flamengo guadagnerà altri 800mila real, grazie alla partnership di ABC da Construção. Quest’ultima realtà pagherà 7,1 milioni di real, di cui 5,2 milioni di real in contanti e 1,9 milioni di real in cambio merce. Inoltre, il club guadagnerà anche da Mercado Livre (21,5 milioni di R$/anno); da SIL (12 milioni di R$); da Tim (5 milioni di R$); da Tessera (R $ 20 milioni) e da Adidas (R $ 69 milioni), fornitore del materiale gara. La “camisa” del Flamengo, nella stagione sportiva 2024, arriverà a valere R$ 225,8 milioni.