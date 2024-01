Alla Riyadh Season Cup 2024 va in scena lo scontro stellare Messi vs CR7

Lionel Messi contro Cristiano Ronaldo. I due grandi protagonisti del calcio degli ultimi 20 anni si preparano a sfidarsi ancora una volta. L’incontro sul campo tra le due leggende avrà luogo il 1° febbraio nella cornice della “Riyadh Season Cup”, visibile in live streaming su DAZN e anche tramite la modalità free annunciata di recente.

Iniziato il 29 gennaio con il match Inter Miami vs Al Hilal – che ha visto trionfare i leader della lega saudita per 4-3 – il torneo, con cui DAZN ha fatto il suo debutto in modalità free a livello globale, ha iniziato a scaldare gli animi alla Kingdom Arena di Riyadh.

Domani sera alle 19:00 (ora italiana) riflettori puntati sulla sfida più attesa, con l’Inter Miami della Pulce che scenderà in campo contro l’Al Nassr di “CR7”. La partita finale del torneo vedrà i due club sauditi Al Hilal e Al Nassr scontrarsi l’8 febbraio (alle 19:00).