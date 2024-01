Nasce la “Fondazione Maurizio Presti”. Fondatore il campione di bodybuilding Andrea Presti

Al via il primo progetto “Palestra: crescita fisica e personale” per aiutare le fasce più deboli della popolazione.

(di Marcel Andrè Vulpis) – Si è tenuto ieri a Milano, presso The Westin Palace, l’evento di presentazione della “Fondazione Maurizio Presti” (nella foto in primo piano il logo ufficiale). Al via la prima operazione in ambito sociale destinata a giovani appartenenti a fasce economiche svantaggiate.

La Fondazione Maurizio Presti nasce dalla volontà del fondatore, Andrea Presti srl, ed è un ente del “Terzo Settore” che crede nello sport come strumento educativo e di aggregazione.

E’ stata costituita con l’obiettivo di aiutare le fasce più deboli della popolazione. La volontà di crearla (il nome è in ricordo di Maurizio, padre dell’atleta Andrea Presti) nasce dalla necessità personale dei membri fondatori di restituire alla comunità quello che hanno ricevuto nell’arco della propria vita e carriera tramite lo sport.

“Vorremmo quindi cercare, in ogni modo, di dare le medesime possibilità a quante più persone presenti sui diversi territori, anche e soprattutto a chi non ne avrebbe i mezzi” ha dichiarato il fondatore e campione di bodybuilding Andrea Presti*. “Con l’obiettivo di avvicinare al mondo sportivo ragazze e ragazzi che si trovano in una situazione economica svantaggiata. Nello specifico riunirà palestre, centri sportivi, ma non solo: tutti i soggetti che condividono la missione statutaria potranno partecipare alla Fondazione e prendere parte ai suoi progetti ed iniziative”.

Con il primo progetto denominato “Palestra: crescita fisica e personale”, la Fondazione metterà a contatto giovani che si trovano in una situazione tale da potersi difficilmente permettere un abbonamento con palestre e centri sportivi. Le strutture, con la propria adesione al progetto, metteranno a disposizione in modo totalmente gratuito, abbonamenti ai propri centri.

Durante l’evento milanese previsti anche gli interventi di Paolo Bianchessi (ex judoka di successo ora allenatore), Francesco Tirsi (Ceo della Presti Holding e vicepresidente della Fondazione), Mattia Villardita(autore del libro “Io e Spiderman e vincitore di “Tu Si Que Vales 2022”), Attilio Paolo Buccomino (chirurgo e responsabile dell’area medica del Team Presti), Giampiero Maffi (avvocato penalista) e del binomio Alessandro Marchese-Maurizio Branca (per illustrare il progetto europeo “GOAL-Get Out After Learning”).

* Chi è Andrea Presti

Classe 1987, bodybuilder professionista, ex judoka, fondatore del Team Presti, del Gruppo Presti e della Fondazione Maurizio Presti, intitolata a suo padre. Andrea Presti ha riportato il tricolore italiano nella massima competizione mondiale di bodybuilding, il Mr. Olympia, nella categoria “Open” (senza limiti di peso), dopo 28 anni che nessun italiano riusciva a qualificarvisi.

Quella prima qualifica è stata ripetuta per altre 3 volte, portandolo ad un livello mai raggiunto da un atleta italiano. Andrea Presti negli ultimi anni ha accentuato il rilievo della propria figura di motivatore nei confronti delle giovani generazioni, motivo per cui è stato il principale promotore nella creazione della Fondazione.