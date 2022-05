Al via le “Special Combo NFT” Lega Pro-Dachain.com

In occasione dei Playoff della Serie C 2021/22, in collaborazione con DaChain e Eleven Sports, sono state lanciate 3 “Special Combo” per permettere ai collezionisti e ai tifosi di sbloccare gli Exclusives, ovvero NFTs speciali che forniranno l’accesso ad esperienze ed articoli unici, tutti a tema Serie C.

Con la Special Eleven collection, i tifosi più affezionati che seguiranno con costanza i Playoff avranno tempo fino al 17 giugno 2022 per collezionare un totale di 10 Top Moments (tutti diversi tra loro) e portarsi a casa l’esclusivo abbonamento ad Eleven Sports valido per la stagione 2022/2023.

Con la Silver Ball Collection, tutti i tifosi che avranno completato la serie dei 3D Da Collezione (il trofeo, il pallone Ufficiale, il ticket della finale e il trofeo della vincitrice) e collezionato i

2 Top Moments delle finali (partita di andata e partita di ritorno) entro il 19 giugno 2022, potranno sbloccare l’Exclusive, che farà arrivare il pallone ufficiale Lega Pro.

Si vola poi in finale invece con la Golden Final Collection. In 4 diverse varianti (per il Palermo, il Catanzaro, la Feralpisalò e il Padova), tutti i collezionisti che avranno raccolto i 7 NFT entro il 4 giugno 2022 si aggiudicheranno 2 biglietti per la finale (partita di andata o ritorno, secondo disponibilità).

Gli NFT che dovranno essere collezionati per questa esperienza esclusiva sono: il Trofeo ed il Pallone Ufficiale, alcuni 3D da collezione; i 4 Top Moments delle partite giocate da ciascuna squadra nel secondo turno Nazionale e nelle semifinali; La “ragazza del cuore” di ciascuna squadra (rispettivamente Miss Palermo, Miss Catanzaro, Miss Feralpisalò e Miss Padova). Tutti gli NFT per completare le Special Combo sono disponibili sul sito www.dachain.com