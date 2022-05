Combat Sports: in arrivo al Pala Fijlkam il SuperFights Tsunami

Mancano ancora poche settimane al “SuperFights Tsunami“, evento internazionale di combat sports in programma al Pala Pellicone di Ostia (Roma), conosciuto anche come PalaFijlkam, il prossimo venerdì 17 giugno (in occasione dei mondiali ISKA di kickboxing). Una serie di campioni internazionali sfiderà i migliori italiani.

Mattia Faraoni, reduce dalla vittoria per KOT contro il campione tedesco Vadim Feger, ad aprile scorso, affronterà nel match clou della carda l’iridato della categoria superiore Charles Joyner (AUS) per il titolo vacante -88,5 kg.

L’evento, già promosso, nello scorso aprile, sempre nella Capitale, torna abbinato ad una delle maggiori aziende tricolori nel settore integratori, ovvero Tsunami nutrition, da cui il titolo della kermesse ”Superfights Tsunami”.

”A volte è nel titolo che si capisce già quale è il destino di uno show. Sul ring infatti ci aspettiamo tuoni e fulmini come nel naming dell’evento correlato al nostro nuovo partner ufficiale – ha dichiarato Carlo Di Blasi presidente di ONE Championship Italia e di Fight1 – se la prima edizione di Superfights è piaciuta, come testimoniato dall’incredibile numero di visualizzazioni, Superfights Tsunami travolgerà il pubblico per intensità potenza e spettacolo. Oltre ai due mondiali in palio sono presenti un campione intercontinentale, due europei un challenger mondiale.”

”Affascinati da questo ambiente e con gli occhi rivolti sempre al futuro non ci siamo mai posti grandi limiti lungo il nostro cammino ed è per questo che, in Tsunami Nutrition, siamo felici di aver intrapreso già da tempo questo percorso nel mondo delle Arti Marziali Miste e negli sport da contatto in generale” ha dichiarato Luca Di Pietrantonio CEO e Founder Tsunami Nutrition “Riponiamo un enorme fiducia in questa collaborazione con uno dei circuiti più popolari di questo settore, certi del fatto che riusciremo a ottenere e dare a tutto il pubblico che lo segue infinite soddisfazioni.”

La card di “SuperFights Tsunami” (Pala Pellicone/Ostia – venerdì 17 giugno).

Pre card: ore 18:00 – main card: ore 20:00

ticketing: www.boxol.it

ISKA TITLE FIGHT -88,4 KG

MATTIA FARAONI (ITA) VS CHARLES JOYNER (AUS)

ISKA TITLE FIGHT -52 KG

GLORIA PERITORE (ITA) VS MIREIA GARCIA (ESP)

ROBERTO OLIVA (ITA) VS VICENTE GARCIA (ESP)

PAOLO CANNITO (ITA) VS KENNETH KRUZ (UK)

JORDAN VALDINOCCI (ITA) VS GUILLERMO OBREGON (ESP)

TARAS HNATCHUCK VS ROBERT ZABITIS (UK)

HAMZA IMANE (ITA-MOR) VS JESUS ARIZA (ESP)

ANDREA STORAI (ITA) VS RENATO FERRARA (ITA)