Al via le iscrizioni per la formazione della eNazionale TIMVISION di FIFA20

TimVision e FIGC continuano il percorso di avvicinamento al mondo degli esports.

A febbraio infatti prenderanno il via le selezioni su PlayStation 4 e Xbox One per la formazione della eNazionale TIMVISION di FIFA20 che si concluderanno entro la fine di marzo 2020.

Al termine del torneo di qualificazione, per ciascuna delle due piattaforme, saranno selezionati i 16 migliori giocatori che accederanno direttamente alle finali in programma presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano.

I due vincitori delle finali di Coverciano – uno per PlayStation 4 e uno per Xbox One -, formeranno la eNazionale TIMVISION di FIFA20 e avranno l’onore di difendere, dal 22 al 24 maggio prossimo, la maglia azzurra in occasione della eNations Cup.

Per partecipare alla competizione è possibile registrarsi al link: https://enazionale.figc. it/fifa.