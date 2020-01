Linkem cresce con l’Hellas Verona. Prosegue il ruolo di “Partner of the Future”

Prosegue la partnership tra Linkem, operatore 5G leader nell’erogazione di servizi Internet a banda ultralarga senza fili (FWA) e l’Hellas Verona FC. Per la già avviata stagione 2019/2020, Linkem prosegue il suo ruolo di Partner of the Future dell’Hellas Verona: il logo è sempre presente sulla maglia da gioco di ragazzi e ragazze dell’Hellas Verona in qualità di main sponsor della scuola calcio, sia maschile che femminile (Hellas Verona Women). Lo stesso accordo è stato già siglato tra Linkem e altre squadre della Serie A, proprio perché la società crede fortemente nel futuro dei giovani e si impegna a sostenerli nel loro percorso di crescita all’interno delle squadre giovanili.

Novità della stagione è la qualifica di “Connecting Partner”. In qualità di abilitatore di connettività, la vocazione di Linkem è favorire connessioni tra cittadini, luoghi, tecnologie. In ambito calcistico il suo obiettivo è connettere i tifosi con la propria passione, grazie alla realizzazione di una serie di iniziative ed esperienze esclusive legate alla connettività che Linkem sta già mettendo in palio per i tifosi del territorio veronese. La prima iniziativa ha premiato i clienti Linkem tifosi del club gialloblù con coppie di biglietti di “Tribuna Area Family Linkem” per sostenere da vicino i propri beniamini in occasione della partita Hellas Verona– Roma del 1° dicembre, di cui Linkem è stato anche match sponsor. Linkem ed Hellas Verona stanno lavorando congiuntamente a una nuova iniziativa dedicata ai tifosi, che verrà svelata nel corso delle prossime settimane. Anche il dialogo con le aziende del territorio rimane uno dei punti chiave della partnership con l’Hellas Verona FC, grazie alla sua strategica rete di partner.

«Essere Connecting Partner dell’Hellas Verona è per noi un orgoglio, siamo felici di poter aggiungere questa nuova qualifica al sostegno che abbiamo già dato, e che continueremo a dare, ai giovani della Scuola Calcio. Il nostro DNA altamente tecnologico ci permetterà di essere ancora più presenti a Verona e di entrare in connessione con il suo territorio e i suoi abitanti. Inoltre, anche il tessuto aziendale del territorio veronese rappresenta per Linkem una realtà molto importante e contiamo di potere offrire i nostri servizi business anche attraverso soluzioni ad hoc», ha dichiarato Francesco Sortino, Chief Marketing & External Relations Officer di Linkem.

«Siamo felici di continuare il percorso di partnership con Linkem, iniziato nel corso della stagione 2017/2018» – commenta lo Chief Revenue Officer di Hellas Verona FC, Marco Pistoni – «Il binomio futuro e la centralità dei giovani sono i principali focus che le due Società intendono portare avanti in questo progetto di sviluppo. L’importanza delle famiglie, dell’istruzione e dello sport saranno il collante di nuove attività volte a soddisfare le esigenze dei nostri tifosi. Hellas Verona e Linkem sono attente al territorio e alle numerose opportunità di crescita, finalizzate a soddisfare le sempre più numerose richieste dei clienti di essere connessi tra loro».