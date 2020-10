AL VIA IL LANCIO DEL NOVARA CALCIO FAN TOKEN CON CHILIZ/SOCIOS.COM

Novara Calcio (club di Serie C), in partnership con Chiliz (quotato sulla piattaforma Binance: $CHZ), annuncia ufficialmente il lancio dei Fan Tokens sull’app di fan engagement Socios.com, entrando così a far parte del gruppo di club internazionali attivi sulla piattaforma.

Grazie alla creazione del token $NOV, Novara Calcio fa il suo ingresso nel mondo blockchain, insieme a FC Barcelona, Atlético de Madrid, Paris Saint-Germain, Juventus, AS Roma, Galatasaray, Trabzonspor, CA Independiente, Apollon Limassol e le organizzazioni esports Heretics e OG. Professional Fighters League (PFL) ha recentemente annunciato il lancio dei propri Fan Tokens sull’app, facendo seguito allo Young Boys (calcio svizzero) e alla squadra belga STVV.

Possedere i token $NOV significa avere l’opportunità esclusiva di influenzare le decisioni del Club, votando in numerosi sondaggi per ciascuna stagione sportiva sull’app di Socios.com.

“Dove verrà scattata la foto ufficiale della Stagione 2020/2021?”, “Quale brano musicale accoglierà gli Azzurri in campo al Piola?” : queste e molte altre domande saranno poste ciclicamente sulla piattaforma, a cui i tifosi potranno rispondere diventando così veri protagonisti.

Sono molteplici le novità che verranno rese disponibili nei prossimi mesi, tra cui una speciale classifica in cui i tifosi accumuleranno punti in base al proprio coinvolgimento con il club piemontese e numerosi minigiochi, oltre a vantaggi e premi esclusivi per i fan più attivi della community.

La fornitura di $NOV è stata determinata in 1 milione di Fan Tokens e un numero limitato sarà messo a disposizione in una finestra di vendita al prezzo di 2 euro, la data di lancio ufficiale sarà comunicata in seguito. I fan tokens $NOV saranno successivamente disponibili a prezzo di mercato una volta terminata l’offerta a prezzo fisso. (fonte: Novaracalcio.com)