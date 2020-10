Macron per la nuova maglia Away dei Northampton Saints

I Northampton Saints, club inglese di rugby e Macron, sponsor tecnico dei ‘Jimmies’, hanno completato la presentazione delle nuove maglie che il XV inglese indosserà nella stagione 2020-2021, svelando anche la versione “Away”. La nuova maglia da trasferta, sempre a girocollo, è bianca con fini righe verticali in verde e giallo oro che formano tre strisce più grandi. Il disegno è presente anche nella parte posteriore della maglia. Dettagli in verde e giallo oro sul collo e sui bordi manica.

Il backneck è personalizzato con i colori e lo stemma del club. Sul petto, in stampa sublimatica, a destra il Macron Hero, logo del brand italiano a sinistra, lato cuore lo stemma dei Northampton Saints. Sul retro, ad altezza spalle, la tasca per il dispositivo Gps. Gli shorts sono bianchi con fianchi in verde, mentre i calzettoni sono bianchi con bande orizzontali in verde e giallo oro.