Calcio femminile, l’Everton FC estende contratto di “MegaFon”: accordo pluriennale

(di Marco D’Avenia) – L’Everton FC femminile da oggi ha un nuovo principal sponsor. Si tratta di “MegaFon“, secondo operatore di telefonia mobile in Russia, già presente sulle maglie della squadra femminile delle Toffees come sleeve sponsor e sulla divisa da allenamento degli uomini di Carlo Ancelotti. La durata della sponsorship, come riferisce “Liverpool Echo”, quotidiano della città, dovrebbe essere di almeno due anni. Le cifre però non sono ancora state rese note, ma già si parla del più grande accordo commerciale che il club di Liverpool abbia mai stipulato per le sue calciatrici.

La storia fra l’Everton FC e “MegaFon” parte nel 2017, quando la “USM“, holding del magnate russo Alisher Burkanovič Usmanov (proprietario di “MegaFon”) ha deciso di versare al club quasi 8 milioni di dollari l’anno per i naming rights su “Finch Farm”, centro sportivo dell’Everton. Nell’estate del 2019 l’accordo sale a 15,6 milioni, visto che il brand “MegaFon” fa la sua comparsa sui training kit della squadra maschile. Sarvar Ismailov, direttore sportivo e commerciale di Everton Women, ha commentato il nuovo accordo: “Garantire partnership esclusive per l’Everton Women è parte fondamentale della nostra visione per lo sviluppo di una squadra al vertice”, sottolineando come la trattativa sia stata portata avanti a prescindere dagli accordi commerciali già presi in precedenza con l’Everton maschile.

L’esordio di “MegaFon” come principal sponsor dovrebbe avvenire il 1° novembre in occasione della finale di FA Cup femminile tra l’Everton e il Manchester City, altra squadra della “Women’s Super League” (WSL). Gli investimenti di Usmanov però non si fermano a questo progetto. Il miliardario russo, infatti, avrebbe a gennaio presentato un’offerta di 39 milioni di dollari per acquisire i naming rights anche sul nuovo stadio dell’Everton, atteso per il 2023.