Al-Khelaifi (PSG) e l’ex segretario generale FIFA Valcke nel mirino della giustizia svizzera

Nuovi guai in arrivo nel panorama del calcio internazionale. Secondo quanto riportato dall’agenzia Ansa, il patron del Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi (nella foto in primo piano), assieme all’ex segretario generale della Fifa, Jerome Valcke, sarebbero finiti nel mirino della giustizia ordinaria svizzera. Su di loro pende una presunta accusa di corruzione e gestione “scorretta” del bando per la concessione dei diritti audiovisivi della prossima Coppa del Mondo e della Confederations Cup. A rivelarlo è stato “France Football” in un’approfondita analisi su questo caso giudiziario. Sotto monitoraggio vi è un’operazione di acconto di 500 mila euro (in cui sarebbe coinvolto lo stesso Valcke) versati a terzi per l’acquisto di una villa in Sardegna.