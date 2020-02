L’Everton FC rompe con SportPesa. In fumo più di 11,5 milioni di euro

Si chiude con 2 anni di anticipo la jersey-sponsorship tra l’Everton FC (società iscritta nella English Premier League) e SportPesa betting partner kenyano (con base a Nairobi), che aveva un contratto commerciale per 4 anni (il primo contratto era stato firmato nell’estate del 2017).

Le parti coinvolte hanno annunciato la risoluzione consensuale del contratto, con i vertici del club di Liverpool che hanno ringraziato sui media il partner africano per il supporto sponsorizzativo anche per la stagione agonistica in corso. L’area commerciale dei “Toffees” è già al lavoro per recuperare gli 11,45 milioni di euro annui “garantiti” da SportPesa. Il betting partner è all’8° posto per valore contrattuale nel confronto con gli altri partner dei club della prima divisione inglese. Nel complesso sono 10 su 20 i marchi di scommesse sportive a supporto del football britannico in questa stagione.