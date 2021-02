Adidas svela il nuovo pallone a stelle dedicato alla finale di Champions (Istanbul 2021)

Adidas ha presentato un’edizione speciale del pallone ufficiale della UEFA Champions League: Finale “Istanbul 21”, che celebra il 20º anniversario dell’iconico “pallone a stelle“.

Finale Istanbul 21 sarà utilizzato da domani, quando inizieranno gli ottavi di UEFA Champions League, sino alla finale del 29 maggio 2021 allo stadio Olimpico Ataturk di Istanbul (una città dove risiedono abitualmente oltre 15,6 milioni di abitanti).

Introdotto per la prima volta nel 2001, il “pallone a stelle” si ispira al logo della UEFA Champions League ed è diventato un simbolo della competizione per club più ambita del mondo.

Finale Istanbul 21 ripropone graficamente le 20 finali di UEFA Champions League precedenti, riunendo il passato e il presente in un pallone ad altre prestazioni. Sottili targhette rosse riportano l’anno e la città di ogni finale, mentre i pannelli a stelle termosaldati costituiscono una superficie perfettamente continua per un tocco di palla superiore.

Come sempre, il pallone offre il massimo controllo, una grande stabilità area e un’aderenza perfetta grazie ai pannelli esagonali termosaldati, alle stelle sovrapposte e a un rivestimento testurizzato, utilizzando anche colle sostenibili: i risultati sono una superficie senza soluzione di continuità e un tocco di palla migliore, per una precisione ancora maggiore in campo.