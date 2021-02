Gli sponsor del Guinness Six Nations 2021

Dal 2018 il title sponsor del torneo continentale di rugby (per selezioni nazionali) è la birra Guinness, con un investimento pari a 6,85 milioni di euro annui (l’accordo terminerà nel 2024). Rafforza l’impegno del marchio irlandese (fa parte del portfolio di Diageo) nel mondo del rugby, aggiungendosi ad una serie di operazioni come la titolazione del “Guinness Pro14” e le partnership con le quattro “Home Unions”, oltre alle franchigie irlandesi di Leinster e Munster. Guinness ha sostituito NatWest, partner della kermesse rugbistica per una sola stagione (budget stimato in 10,2 milioni di euro), dopo il lungo rapporto di 14 anni nel segno di Royal Bank of Scotland (19,4 milioni a stagione). Proprio nel settore delle sponsorizzazioni sono previsti i maggiori cambiamenti. Cambierà radicalmente la strategia commerciale, con l’allargamento a nuovi segmenti fino ad oggi inesplorati. CVC infatti vuole aprirsi ad un mercato più vasto, sia in Europa, sia in ambito internazionale.

Gli altri partner commerciali:

Amazon Web Services (AWS), Dove Men+Care e Tissot (cronometrista ufficiale), legati attualmente al Sei Nazioni, sviluppano un budget complessivo di 3,3 milioni di euro. In crescita anche i numeri dei social media: 1.1 milioni di fan su Facebook, 677mila follower su Instagram (per un totale di 5.361 post), 455.784 follower su Twitter e 171mila iscritti al canale YouTube.